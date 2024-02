Confirmado: o corpo encontrado no Ibirapuitã é do servidor público desaparecido

Ele estava desaparecido desde a noite da última quarta-feira (15). O carro de Salada foi localizado próximo à Ponte Borges de Medeiros, na Avenida Ibicuí, Zona Leste de Alegrete.

Pedro Oliveira Junior, um pescador experiente na região, foi quem localizou o corpo, aos fundos do Campo dos Reffati. Ele cita que conhece o Rio Ibirapuitã como a palma de sua mão e, nesta tarde, saiu de casa com a esperança de encontrá-lo e proporcionar algum conforto à família. O local onde Salada foi encontrado é de difícil acesso.

Segundo informações obtidas pela reportagem do PAT, o sistema de videomonitoramento, Ciosp, por meio da Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana, identificou que o servidor se aproximou da guarda da Ponte Borges de Medeiros e depois caiu no rio. Ele havia deixado um bilhete falando da mãe, já falecida, porém, não apresentava nenhum sintoma de que pudesse cometer algo contra si, conforme destacaram os familiares.

Salada era funcionário público e estava prestes a se aposentar. Ele atuou na coleta de resíduos, depois como zelador na Praça da Juventude e, por último, como zelador na EMEB Honório Lemes.

Os enteados, Douglas dos Santos e João Lucas dos Santos, realizaram buscas na manhã de sábado às margens do rio e mantinham a esperança de encontrá-lo. Eles ressaltaram que o padrasto sempre foi um verdadeiro pai e que ele tinha medo de água, como rios e piscinas.

Salada era uma pessoa dedicada à família, ao trabalho e também praticava futebol na várzea. Com uma grande rede de amizades, ele era muito querido por todos.

O trabalho de retirada foi realizado pelos Bombeiros há pouco no acesso nos fundos do campo da Ilha. A Brigada Militar e a Polícia Civil também estiveram no Campo dos Navegantes. Um bombeiro de Rosário do Sul também auxiliou com uso do drone.