“Quero encontrá-lo e dar um abraço forte”, diz enteado de “Salada”; bombeiros estão realizando buscas

A reportagem do PAT falou com dois enteados de Jorge Luis Gomes Pinheiro, conhecido como “Salada”, de 63 anos. Douglas dos Santos e João Lucas dos Santos destacaram que estavam procurando-o desde cedo às margens do Rio Ibirapuitã. Eles fizeram um trajeto extenso com o intuito de localizarem o funcionário público.

“Ele está com uma camiseta preta e uma bermuda bordô. Fomos até a cascata, gritamos e não encontramos nada, nem pegadas, ou alguma peça de roupa, boné que ele sempre estava. O acesso é complicado, acredito que ele esteja perdido”, destacou Douglas.

João Lucas comentou que Salada sempre teve muito medo de água e não os deixava se aproximar do rio, nem de piscina gostava. “Acredito que ele está perdido, quero encontrá-lo e dar um abraço muito apertado”, comentou.

Os irmãos pontuam que o alegretense é o pai deles, pois sempre foi muito mais que padrasto. Eles disseram que o funcionário público tem muitos anos de Prefeitura, iniciou no caminhão de lixo, depois foi para a Praça da Juventude com zelador e atualmente estava na Escola Honório Lemes. “Ele estava perto de se aposentar”, comentou.

Na noite em que desapareceu, Salada saiu da casa dos irmãos e se despediu, mas não deixou indícios de que pudesse estar com algum problema, ele também deixou um bilhete, em sua casa, que mencionava a mãe, já falecida.

O carro foi localizado ontem, estacionado nas imediações da ponte Borges de Medeiros, na Avenida Ibicuí, com a chave na ignição e os vidros abertos. As buscas por terra, às margens do Rio, vão permanecer, entretanto, estão buscando qualquer indício que possa direcionar algo sobre o trajeto que ele tenha feito. Somente assim, uma equipe de mergulho poderá ser acionada.