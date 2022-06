Confraria das Belas retornou com a noite do pijama

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Depois de todo período de pandemia, a Confraria das Belas que completou quatro anos no mês passado, realizou a primeira noite do pijama, depois de todas as restrições mais severas em razão da pandemia, em decorrência da Covid-19.

Durante a pandemia, as reuniões foram suspensas, mas o contato através do grupo no whatsApp se manteve.

A idealizadora da confraria, Tatiana Rigol, conversou com a reportagem para descrever a importância que a Confraria tem para cada um das “Belas”. “Estamos retornando com tudo. O grupo é muito importante, antes da noite do pijama, já tinha ocorrido uma noite de muita conversa e risadas. Agora, a próxima janta será da nossa festa junina” – pontua.

Em cada data comemorativa, como Dia do Gaúcho, Festa Junina e tantas outras, o cardápio é referente ao tema e também nos vestimos de acordo.

Sempre de forma muito alegre, muita diversão e descontração, às sextas-feiras, a agenda já tem o espaço cativo dos encontros.

Tatiana é a fundadora e anfitriã da Confraria. Ela acrescentou que os encontros são muito relevantes para todas, pois o grupo também auxiliou no período de incertezas e pandemia. “Nossos encontros sempre são uma terapia. Estávamos com saudades”- conclui.

Para o evento, cada Bela, leva um prato de doce ou salgado. Elas dizem que esse momento auxilia para que todas possam amenizar os desgastes do dia a dia e se tornarem irmãs de alma.