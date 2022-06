Eucalipto com 9 ninhos de caturritas é abatido na praça do bairro Dr Romário

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

O corte de um eucalipto na praça Gaspar Martins, do bairro Dr. Romário, causou algumas indagações de pessoas que moram no bairro.

Ninhos de caturritas que estavam no eucalipto da Praça da Dr Romário

A árvore tinha nove ninhos de caturritas que ainda estavam no chão depois do corte do eucalipto. Uma Bióloga, que não quis que seu nome fosse divulgado, diz que atingir ninho desses pássaros não é permitido pela lei ambiental.

Tronco da árvore abatido

O Secretário de Agricultura e Pecuária, Daniel Gindri, diz que a árvore estava seca e galhos ameaçavam cair. Lembrou que nesta época as caturritas só usam os ninhos como casa e não tem ovos nem filhotes. Falou que a árvore seca ameaçava cair e como fica ao lado de uma praça acharam por bem abater, por segurança, a quem utiliza o local naquele bairro da Zona Leste.

As caturritas ficaram em galhos, agora sem os seus ninhos.

caturritas sem ninhos

Uma denúncia levou a PATRAM ao local que realizou um boletim de ocorrência por crime ambiental, de acordo com a Lei 9605/1998 -quem modifica, danifica ou destrói ninho, abrigos ou criadouro natural, em decorrência dos ninhos de caturritas.

Por ironia, nesta mesma praça, tem uma placa da própria Prefeitura em que destaca o comprometimento com a vida e com a natureza.