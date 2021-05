Confraria do Carro Antigo faz doação de alimentos às famílias do Circo Fox

Compartilhe















Diante da pandemia que assolou o mundo e comprometeu muitos trabalhos devido às restrições, o Circo Fox, que está em Alegrete há mais de um ano, tem sido agraciado pelas ações solidárias dos alegretenses.

Neste domingo(2), a Confraria Carro Antigo de Alegrete, realizou uma doação de alimentos e materiais de limpeza às famílias circenses.

Conforme Delvio Berriel, presidente da Confraria, devido aos protocolos, não há encontros entre os confrades, mesmo assim, através do grupo do WhatsApp, foi possível realizar um grande engajamento entre os integrantes.

“Venho de coração agradecer a todos que participaram da campanha em prol das famílias do Circo. O domingo foi um dia especial para a Confraria, pois mesmo não podendo nos reunir em encontros, foi possível ajudar ao próximo. Sabemos que essa família se encontra em dificuldade.” – destacou.

Obedecendo todos os protocolos de distanciamento, como máscara e álcool em gel, os confrades entregaram alimentos e produtos de limpeza.

Toda a arrecadação foi entre os integrantes da Confraria. Delvio sintetiza: muito obrigado! Que Deus abençoe a todos” .