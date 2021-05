Nativa FM chega aos 22 anos hoje, pronta para o futuro; a partir desta segunda-feira, o ouvinte poderá ver e ouvir a Emissora

Compartilhe















Vozes, o Especial dos 22 anos da Nativa, será mais que uma festa de aniversário. A Emissora vai lançar novos produtos na sua grade de programação e também a inédita Central de Negócios, onde o consumidor compra e ganha dinheiro vivo na hora, no Big Casch. Mas essa ação comercial será no decorrer de maio, apartir desta segunda-feira, 03, vamos lançar o uma plataforma que vai permitir, ouvir e ver a Nativa. Tudo em tempo real, a emissora dotou seu estúdio de câmeras com resolução Full HD para mostrar a geração de programação de vários ângulos e todos as músicas executadas serão exibidas em forma de clipe. Isso quer dizer que, se o ouvinte desejar ele continua ouvindo a rádio como sempre fez, apenas o áudio. Mas, se ele quiser acompanhar a condução do programa, ao vivo, e ver seu artista cantando, é só acessar o smatfone, Tablet, notebook, computador de mesa e TV smart. Em todas essas plataformas, o ouvinte é a partir de agora expectador, e pode ter toda a programacao da Nativa com som e imagem. Essa transmissão ininterrupta será pelo nosso site; nativafmalegrete.com.br e nas redes socias em determinados horários, especialmente os gauchos e Show de Bandas, nos demais há restrições com relação ao direito autoral. No nosso aplicativo a opção audio e imagem estará disponível. Para ser pioneira nessa proposta de completa inserção na mídia digital, a Emissora dotou sua retaguarda técnica de equipamentos e softwares de última geração para viabilizar o projeto. Outros mecanismos de aperfeiçoamento ainda vão chegar para tornar o nosso sistema mais ágil e funcional.

Mas, já nesta segunda-feira, o nosso ouvinte terá um preview do que vem por aí. Serão 10h de absoluta interação por telefone, WhatsApp, estúdio móvel e redes sociais. A cada 30 minutos muitos prêmios, e ao final do dia outros tantos serão sorteados entre os participantes, além do cofre da Nativa.

Toda a equipe vai participar, em dupla de comunicadores no Especial Vozes, nos 22 anos da Nativa, a cada duas horas. Desejamos que essa segunda seja marcante não só pelo aniversário, mas pelas propostas inovadoras que vamos implantar no só na inserção tecnológica, mas nos novos produtos na programação.

Líder absoluta em audiência com mais de 48% dos rádios ligados em Alegrete( fonte: Objetiva JR- UFSM), a Nativa FM, completa hoje, 22 anos de muito sucesso com o apoio de todos os ouvintes de Alegrete e regiao. O bordão, Tá Feliz! Tá Nativa está na ” boca de todos”, basta o locutor perguntar que a resposta é automática.

Para participar do Especial Vozes, nos 22 anos da Nativa, o ouvinte terá o telefone direto do estúdio, 3422 2286. Em muitos momentos nós vamos ligar para você, em outros você será chamado a participar. No WhatsApp em tempo integral desde às 8 até as 18h. Nas redes socias, no Facebook haverá premiação, bem como belos prêmios para quem passar a seguir a Nativa no instagran e YouTube.

Nativa FM, a primeira rádio pra ver e ouvir, no Sul do Brasil a partir desta segunda-feira.

Apoio comercial:

CAAL Centro Comercial

Supermercado Peruzzo

BV Car multimarcas

Sucatão Marrã

Restaurante Prodócimo

Ótica Vida em Manoel Viana

Frutivale na Avenida Saudade

Farmácias AV Farma