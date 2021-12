Confraternização de Natal no Bairro Jardim Planalto sinaliza o reencontro de famílias

Share on Email

Depois de um ano muito difícil, com muitas perdas pela Covid-19, esta reta final está sendo muito mais tranquila em relação às restrições do ano passado.

Por esse motivo, na noite de sábado(12), alguns moradores da segunda quadra da Jardim Planalto, se reuniram para uma confraternização. A ideia, este ano e a provocação para que, àqueles que desejassem se unir pudessem ter um momento de alegria, foi da moradora Jurema. Ela é mãe de duas meninas que são gêmeas e completaram 15 anos neste ano de 2021. E, muito mais do que essa data, Jurema venceu o câncer de mama, então decidiu que era o momento de comemorar a vida de todos.

Desta forma, uniram-se a ela as demais moradoras Carla e Deise. O trio foi responsável por organizar a noite que, segundo elas, foi muito importante para todos, pois a maioria teve perdas de familiares e/ou amigos pela Covid-19. “Achamos melhor agradecer por estarmos aqui onde muitos não conseguiram. Eu perdi um sobrinho com 32 anos e assim, as histórias são muitas de superação e agradecimento pelo simples fato de estarmos aqui”- falou Deise.

Elas ressaltas que os vizinhos são os “familiares” mais próximos e com quem mais convivem. “Não somos de passar uns na casa dos outros, mas socorremos a quem precisa nas horas de necessidade. Acho que esse é o verdadeiro espírito do Natal, o amor, a gratidão e a Fé de cada um”- completaram.

A noite foi de um belíssima confraternização entre os moradores que se organizaram e cada um levou um “prato”, uma bebida e puderam se reunir, desta vez para um momento de alegria.