Conheça a qualidade do cardápio da Ludmila Viandas e Restaurante

Conteúdo Patrocinado

Seu almoço tem endereço certo: Ludmila Viandas agora também é Restaurante!

Os empresários Ludmila Franco Alves e Lucas Oliveira dos Santos investem na qualidade e na variedade de um bom cardápio.



Além do fornecimento de viandas que já é um verdadeiro sucesso na cidade, recentemente inauguraram o Restaurante, localizado na Avenida Assis Brasil, 482.

Essa ideia visa proporcionar aos clientes mais uma opção em comer bem. Os pratos são elaborados com todo o cuidado por profissionais experientes e dedicados que, surpreendem e conquistam aqueles que ainda não conheciam o sabor da comida caseira através de hábitos alimentares mais saudáveis da Ludmila Viandas e Restaurante.

Serviços oferecidos:

• Viandas com tele-entrega gratuita em toda a cidade e Balneário Caverá;

• Marmitex – com o diferencial onde o cliente pode escolher o que servir e pedido acima de 3 refeições, a entrega é gratuita;

• Marmitex para empresas com almoço diretamente no restaurante ou para a entrega, com preço diferenciado;

•Buffet livre, buffet por quilo;

•Prato feito;

•Sobremesa cortesia.

Ludmila Viandas e Restaurante é uma das dez empresas selecionadas do segmento gastronômico que estão participando através da Prefeitura Municipal,do Projeto

Cidade Empreendedora do SEBRAE/RS, uma solução ideal para o aprimoramento do Ambiente de Negócios.

Agradecimento:

Em um gesto de agradecimento e reconhecimento, Ludmila aproveita a data em que comemora-se o Dia dos Pais para homenagear seu pai Solon Rocha Alves, que aos 74 anos não mede esforços para ajudá-la, apoiá-la e motivá-la em todos os seus sonhos.

Senhor Solon também é o responsável pela produção de um dos pratos do cardápio da Ludmila Viandas e Restaurante.

Sorteio Dia dos Pais:

E para comemorar o Dia dos Pais, Ludmila Viandas e Restaurante estará sorteando um almoço completo para duas pessoas no dia 13 de agosto.

Para participar, basta ir até o Restaurante e saborear o delicioso cardápio da Ludmila e já estará concorrendo!

Um presente de Dia dos Pais que envolve toda a família.

Aproveite, visite Ludmila Viandas e Restaurante e delicie-se!

Atendimento:

De segunda a sábado a partir das 11h 30min.

Facebook: Ludmila Viandas

Endereço: Avenida Assis Brasil, 482

Telefone/Whatsapp: 9 9676 4124





















Aline M. Kunz