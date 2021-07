Share on Email

A declaração foi feita na manhã desta sexta-feira pelo coordenador dos Festejos Farroupilhas 2021, tradicionalista Cléo Severo Trindade. Alterações foram feitas para que as comemorações dos gaúchos sejam realizadas com todas as recomendações dos órgãos de saúde.

Até as reuniões preparatórias seguem os protocolos. Na semana passada, houve reunião com os patrões de CTGs, ontem (22), foi a vez dos piquetes, a fim de evitar aglomerações. Participaram técnicos da Inspetoria Veterinária e da Secretaria de Saúde através da Vigilância Sanitária, para serem dirimidas todas as dúvidas.

O que está certo é que o acendimento da Chama Crioula será na Capela Queimada, sendo levada até o local Três Divisas onde será distribuída a centelha para cada município que integra a 4ª. Região Tradicionalista. Conduzida por reduzida representação, a chama chegará até a entrada da cidade a fim de ser distribuída uma centelha aos patrões de CTGs e estes passarão aos piquetes filiados.

Sem nenhuma concentração de gaúchos a cavalo, mas conduzida por uma comissão, a chama será levada até a praça Getúlio Vargas onde será acesa no candeeiro crioulo. E assim será a chegada e acendimento da chama, abrindo os Festejos Farroupilhas de Alegrete, resumiu o coordenador Cléo.

Por Alair Almeida