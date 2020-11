Conheça as lentes exclusivas do Mercadão dos Óculos e a Promoção “Promo Todo Dia”

Você sabia que as lentes do Mercadão dos Óculos são produzidas pelos melhores laboratórios com o único objetivo de proteger a saúde dos seus olhos?



Veja:

A Rede trabalha com lentes com tecnologia Freeform, que são produzidas de acordo com as características individuais de cada cliente. São lentes totalmente exclusivas, personalizadas e que aumentam o campo visual, proporcionando conforto inigualável e adaptação imediata.



Venha conhecer as lentes com tecnologia Eurolux 4K! Elas proporcionam uma visão perfeita e de altíssima resolução, considerada a lente Premium e exclusiva do Mercadão dos Óculos com garantia de conforto visual para o seu dia-a-dia.



E lembre-se:

O Mercadão dos Óculos desde a sua inauguração surpreende os alegretenses com promoções que superam qualquer expectativa. E no mês de novembro a Promo “Todo Dia” retorna com muito mais força, onde o cliente pode escolher qual o melhor dia!



Segunda-feira: Ganhe um solar;

Terça-feira: Ganhe o Antirreflexo;

Quarta-feira: Ganhe a 2ª armação;

Quinta-feira: 50% de desconto em armações selecionadas e 50% de desconto na lente premium 4K

Sexta-feira e Sábado: Você escolhe a promoção!

*A promoção é válida na compra de óculos completo a partir de R$399.

Leve sua receita até a loja ou se preferir agende um atendimento com um dos consultores, através do WhatsApp (55) 9 9984-2218. A empresa também possui atendimento domiciliar e serviço delivery.

Mercadão dos Óculo: Armações e lentes – Ninguém vende mais barato que a gente!

Endereço: Vasco Alves – 220 – Sala 106 – Centro

Contato: 3421 2218

Whatsapp: 55 9 9984 2218

Facebook: Rede de Óticas Mercadão dos Óculos

Instagram:@mercadaodosoculosalegrete

Aline Menezes