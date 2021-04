Conheça Carla Araújo, Nutricionista da Clínica Full Redux

Compartilhe















Olá, pessoal! Hoje a nossa entrevistada da Full Redux é nutricionista Carla Araújo, alegretense, Especialista em Nutrição Comportamental e pós-graduada em Nutrição no Esporte e na Atividade Física e Gestão de Unidades de Alimentação e Nutrição.

Carla é nutricionista e atuante na parte clínica desde 2018. Por ela já passaram diversos pacientes que conseguiram consolidar novos hábitos alimentares através de uma relação mais saudável com a alimentação. Foi nutricionista chefe na Cantina da Universidade Franciscana por 1 ano e 8 meses, em Santa Maria, e hoje atende em Alegrete, na clínica Full Redux. Faz atendimentos domiciliares e consultas online através de chamadas de vídeo para todo Brasil, e ainda vai além, atende pessoas no Uruguai.

De acordo com a Carla, se você já conhece a Nutrição e dietas, terá duas fases de “NUTRIÇÃO” em sua vida. Uma antes e outra depois de viver a NUTRIÇÃO COMPORTAMENTAL.

Agora, palavras da nutri: “Sempre digo que o comportamento alimentar é um divisor de águas, mas para que isso aconteça, você precisa entender como toda a abordagem funciona, e eu vou te explicar de forma rápida: é uma abordagem científica da nutrição que estuda o comportamento alimentar. Tem como objetivo tornar a relação do paciente com a comida mais saudável. A nutrição comportamental entende que, tão importante (ou mais importante) quanto o que comemos, é por que comemos. Por isso, o primeiro aprendizado é de que não existem alimentos proibidos, bons ou ruins, que engordam ou que emagrecem. O que existe é a maneira como nos relacionamos com a comida.

Eu, enquanto nutricionista comportamental, não vou te julgar, não irei te xingar e nem te criticar. Vamos juntos buscar entender o que está por trás da sua forma de comer e o porquê, de até hoje, não ter dado certo. A partir disso, vou te ajudar a buscar soluções de como tornar o ato de se alimentar um comportamento mais intuitivo, consciente e natural, que é como deveria ser. A consequência, à medida que se constrói nova forma de comer, será – sim – o emagrecimento. Será um processo mais lento do que uma dieta radical, afinal, um método radical trará um resultado “radical”. Será com o objetivo de permanecer com o resultado e chegar nele com autoestima e autoconfiança, que iremos trabalhar juntos para você conquistar o resultado com a segurança de manter o peso com cuidados normais do dia a dia e de forma autônoma. Isso quer dizer que os progressos obtidos na relação com a comida e o resultados no peso são para a vida toda.

E aí, às vezes, me perguntam: mas nutrição comportamental emagrece? Bom, eu sou suspeita para dizer porque eu adoro trabalhar com nutrição comportamental. Com a minha experiência diária em consultório, acredito que esse é o caminho para um emagrecimento seguro, saudável e permanente. É o único caminho que não vai prejudicar a sua relação com a comida. Ao contrário, vai estabelecer um vínculo saudável, natural, despido de preocupações, medos e culpas desnecessárias. A nutrição comportamental, aliada à nutrição esportiva, tem se tornado muito eficaz, pois o paciente precisa estar ciente dos seus objetivos com clareza e sem terrorismo, fazendo trocas e metas reais para seu processo, seja de emagrecimento, ganho de peso, hipertrofia ou melhora na performance. E, nesse contexto todo, aliado aos procedimentos estéticos da Full Redux, você poderá ver, de forma mais rápida, alguns resultados como a diminuição de medidas – que serão mantidas através da prática de uma nutrição mais humana como a comportamental – e a prática de atividade física para otimizar ainda mais esse processo”.

