Conheça Dermaclinic, a clínica especializada em estética avançada e emagrecimento

Ter a percepção do que há de mais belo é essencial para nossa existência e parte do princípio que a beleza exterior é uma janela da alma.

A estética tem por objetivo o estudo da natureza do belo e dos fundamentos da arte. Assim, profissionais que atuam nessa área da saúde, desempenham um papel extremamente importante na realização pessoal e emocional de cada um.

Dermaclinic desde a sua inauguração em janeiro deste ano, traz para Alegrete uma proposta ousada, com resultados positivos e satisfatórios aos seus clientes.

O que é a DERMACLINIC?

É um novo espaço que conta com atendimento personalizado e inovador, salas independentes e o que há de melhor na área da estética e nutrição.

Na Dermaclinic você encontra uma grande variedade de procedimentos e técnicas, realizadas pelas Biomédicas, Drªs. Mariana Alves e Francieli Guedes, assim como atendimento Nutricional personalizado pela Nutricionista Luana Oliveira. Os procedimentos são exclusivos e individualizados. As Biomédicas realizam procedimentos faciais e corporais, como harmonização facial, toxina botulínica, procedimentos para redução de medidas, tratamento de manchas rejuvenescimento, secagem de vasinhos e trazem também uma super novidade para a cidade, a depilação a laser.

Como surgiu a DERMACLINIC?

A Clínica nasceu a partir do sonho de transformar a vida das pessoas de forma personalizada através da beleza e bem-estar. Proporcionando uma maior qualidade de vida ao te ajudar a ser ainda mais linda, realizada e de bem consigo mesma.

Onde está localizada?

A Clínica está localizada na segunda quadra da Rua Mariz e Barros, número 339, esquina com a Rua Tiradentes.

Horário de Funcionamento:

De segunda a sexta-feira das 9h às 12h e das 14h às 19h.

Aos sábados das 9 às 13 horas.

Facebook: Dermaclinic Estética Avançada e Emagrecimento

Instagram: @estetica_dermaclinic

Aline Menezes