Conselheiros tomam posse e intensificam seus esforços para preservar os direitos das crianças e adolescentes

Os conselheiros titulares para a gestão 2024/2028 foram empossados pelo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (COMDICA), juntamente com representantes da Secretaria de Promoção Social. São eles: Luiz Carlos da Silva Pinheiro, Antônio Aparício Moreira Marques, Emir Lemes de Almeida, Daniela Soares Domingues e Márcia Maria Leiria Rocha. Os conselheiros suplentes são Maria Tereza Lemes, Celanira Bueno de Souza, Geovana Madeira Cardoso Carvalho, Joice Portilho Teixeira e Gabrielen Guarize Almirão.

Operação Integrada em Alegrete visa redução de crimes violentos

A presidente do CTA é a conselheira Daniela Domingues, e o vice do Conselho Tutelar de Alegrete é Antônio Aparício Marques. Todos os cinco eleitos trabalham em escalas, atendendo a todos que os procuram e investigando as denúncias que chegam ao órgão, sempre seguindo o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) para zelar pelos direitos das crianças e adolescentes de Alegrete. O órgão conta com o apoio dos órgãos de segurança, da Justiça e de toda a rede de proteção em caso de necessidade, visando ajudar tanto as crianças e adolescentes quanto suas famílias.