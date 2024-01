Operação Integrada em Alegrete visa redução de crimes violentos

No dia 9 de janeiro, as forças de segurança de Alegrete uniram esforços em uma Operação Integrada – Saturação de Área, buscando reduzir os índices de crimes violentos letais intencionais em algumas região da cidade. A Brigada Militar e a Polícia Civil se mobilizaram em uma ação conjunta com o objetivo de intensificar as abordagens policiais em áreas identificadas como prováveis locais de ocorrência de tráfico de drogas e com maior incidência de homicídios.

A iniciativa faz parte de uma estratégia mais ampla para aprimorar a segurança pública na cidade, focando na prevenção e repressão de crimes violentos. Para embasar as ações, foram utilizados dados do sistema de consulta AVANTE da Brigada Militar, que identificou locais com maior probabilidade de serem cenários de atividades criminosas.

Durante a Operação Integrada, os agentes de segurança realizaram abordagens sistemáticas e fiscalizações em locais estratégicos, com o intuito de coibir atividades ilícitas.