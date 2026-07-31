Consulta Popular garante R$ 2,4 milhões para Alegrete, mas baixa participação impede recursos para outros municípios da Fronteira Oeste

Ao todo, o município garantiu R$ 2,4 milhões em investimentos estaduais destinados às áreas de desenvolvimento social e defesa civil, enquanto outras importantes cidades da região, como Rosário do Sul, Santana do Livramento e São Gabriel, ficaram de fora da divisão dos recursos por não atingirem o número mínimo de votos exigido pelo processo.

A Consulta Popular é um dos principais instrumentos de participação cidadã do Estado, permitindo que a população escolha, por meio do voto, quais projetos regionais devem receber recursos do orçamento estadual. O processo é coordenado pelos Conselhos Regionais de Desenvolvimento (COREDEs), responsáveis por definir as prioridades de cada região antes da votação.

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Na Fronteira Oeste, o presidente do COREDE, Sivens Carvalho, comemorou o desempenho de Alegrete, mas lamentou a baixa mobilização regional, que acabou comprometendo a aprovação de propostas de outros municípios. Segundo ele, a reduzida participação dos eleitores foi determinante para que diversas iniciativas deixassem de ser contempladas.

Entre os projetos aprovados está a proposta de aquisição de equipamentos e melhorias de acessibilidade para os serviços sociais, que recebeu 972 votos e garantiu um investimento de R$ 1,2 milhão. Os recursos deverão ser destinados ao fortalecimento da estrutura de atendimento social, ampliando as condições de acessibilidade e qualificando os serviços oferecidos à população.

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O segundo projeto contemplado prevê o reaparelhamento da Defesa Civil, iniciativa que recebeu 700 votos e também foi contemplada com R$ 1,2 milhão. O investimento permitirá a aquisição de equipamentos e materiais destinados ao fortalecimento das ações de prevenção, resposta e atendimento em situações de emergência, ampliando a capacidade operacional do município diante de eventos climáticos e outras ocorrências.

Embora Alegrete tenha alcançado um resultado expressivo, os números gerais da votação na Fronteira Oeste evidenciam um desafio para a participação popular. Toda a região registrou apenas 2.371 votos, número considerado baixo diante de um universo de aproximadamente 397,9 mil eleitores aptos. A adesão representa pouco mais de meio por cento do eleitorado regional, percentual que demonstra a necessidade de ampliar o engajamento da população em futuras edições da Consulta Popular.

As propostas apresentadas pelo COREDE Fronteira Oeste para a Consulta Popular 2026/2027 contemplaram quatro áreas estratégicas para o desenvolvimento regional: desenvolvimento rural, defesa civil, desenvolvimento social e cultura. A votação ocorreu entre os dias 20 e 26 de julho, distribuindo um total de R$ 2,4 milhões para a região. A homologação definitiva dos projetos eleitos será publicada no portal oficial do Governo do Estado.

O resultado reforça a importância da mobilização comunitária nesse processo participativo. Como os recursos são definidos diretamente pelo número de votos recebidos pelas propostas, municípios que conseguem envolver instituições, entidades e a população tendem a ampliar suas chances de conquistar investimentos estaduais. Neste ano, Alegrete demonstrou essa capacidade de mobilização e garantiu recursos que deverão contribuir para fortalecer políticas públicas nas áreas social e de proteção à população.