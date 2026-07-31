Jovens de Alegrete participam de encontro regional de fé que reuniu cerca de mil pessoas em Dom Pedrito

Foi esse o cenário vivido durante o Regional COMADCO GO+, realizado em Dom Pedrito, encontro que reuniu aproximadamente mil participantes de diferentes municípios da região Centro-Oeste do Rio Grande do Sul.

Entre as caravanas presentes esteve a da União da Mocidade da Assembleia de Deus de Alegrete (UMADAL), formada por jovens, líderes, pais e pastores da igreja, que participaram de uma intensa programação de louvor, pregação, momentos de oração e integração entre as igrejas da região. A presença alegretense evidenciou não apenas o envolvimento da juventude local, mas também o compromisso da comunidade religiosa em incentivar valores ligados à fé, à convivência e ao fortalecimento espiritual.

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Um dos momentos de maior significado para a delegação de Alegrete foi a apresentação do coral Valetes de Davi, que levou ao público uma mensagem musical centrada na importância de manter uma vida de adoração permanente. A apresentação destacou a ideia de que a fé não deve ser limitada aos templos ou aos grandes encontros religiosos, mas manifestada diariamente por meio das atitudes, das escolhas e do compromisso com os princípios cristãos.

Ao longo do evento, a programação reforçou reflexões sobre o papel da juventude em uma sociedade marcada por incertezas, pressões e desafios cada vez mais presentes no cotidiano. As mensagens transmitidas durante o encontro convidaram os participantes a permanecerem firmes em seus valores, fortalecendo a esperança e cultivando uma relação constante com Deus, mesmo diante das dificuldades da vida contemporânea.

O tema central também conduziu os jovens à reflexão sobre o compromisso cristão descrito em Atos 1:8, passagem bíblica que enfatiza a ação do Espírito Santo na vida dos discípulos e inspira os cristãos a testemunharem sua fé por meio de suas atitudes. A proposta apresentada durante o Regional COMADCO GO+ foi incentivar uma geração comprometida não apenas com a vivência da espiritualidade, mas também com a transformação positiva das comunidades onde está inserida.

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Para a UMADAL, encontros como esse representam muito mais do que uma programação religiosa. São oportunidades para fortalecer vínculos entre jovens de diferentes cidades, incentivar o protagonismo da juventude cristã e renovar o sentimento de pertencimento a uma missão comum, baseada no serviço, na solidariedade e na construção de valores que ultrapassam os limites das igrejas.

A participação da caravana de Alegrete também reforça a tradição da Assembleia de Deus em investir na formação espiritual de seus jovens, promovendo espaços de convivência, aprendizado e crescimento pessoal. Em tempos em que muitos debates giram em torno das dificuldades enfrentadas pela juventude, iniciativas como essa buscam oferecer um ambiente de acolhimento, reflexão e incentivo à construção de um projeto de vida fundamentado na fé.

Ao retornar para Alegrete, os integrantes da UMADAL trouxeram consigo não apenas as lembranças de um grande encontro regional, mas também o compromisso renovado de colocar em prática as mensagens vivenciadas durante o evento. A expectativa é de que a experiência repercuta nas atividades desenvolvidas ao longo do ano pela mocidade, fortalecendo ações voltadas ao serviço comunitário, à evangelização e ao incentivo para que outros jovens encontrem na fé um caminho de esperança, propósito e transformação.