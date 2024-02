Consumo de melancia aumenta em Alegrete, segundo vendedores

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A temporada de vendas iniciou no mês do dezembro, e segundo os produtores, o começo não foi tão animador, porém, agora as vendas estão a todo vapor.

Um vendedor localizado na avenida Alexandre Lisboa, salientou que em janeiro e no começo de fevereiro o movimento cresceu de maneira vertiginosa.”Geralmente dezembro vendiamos a maioria da safra, porém, esse ano o comportamento está diferente, pessoal preferiu a queridinha após a virada do ano”, brincou o produtor.

Outro ponto que afastou um pouco os consumidores foi o preço da fruta. No início do ano passado, o quilo era vendido a R$ 2,15 para os comerciantes, que revendem posteriormente a um valor mais alto. Nesta semana, segundo relato de alguns comerciantes, o preço do quilo da melancia tradicional chega a R$ 4,27 em Alegrete.

Em supermercados e fruteiras consultadas pela reportagem do PAT, a melancia tradicional era vendida entre R$ 6,99 e R$ 8,99 o quilo – preços também mais altos em relação ao ano passado. Cada unidade pesa, em média, de sete a oito quilos.