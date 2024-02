Alegretense vai participar de evento cultural na Rússia

O alegretense Lucas Balejo Cardoso vai vivenciar uma experiência ímpar, em evento na Rússia junto com uma comitiva do Brasil. O jovem formado em Direito e autor de dois livros se mudou em 2023 para Campinas das Missões, aqui no RS, considerada berço da cultura russa no Brasil. A amizade com um casal de origem russa – Jacinto e Ilse Zabolostky o fez ser covidado a integrar a comitiva que vai no Word Youth Festival na cidade de Sochi.

Lucas diz que o evento mundial é sobre educação, cultura e história com a participação de vários países sendo que o Brasil vai com uma das maiores representações.- Eu estou orgulhoso por estar no grupo e além do Festival, vou a São Petesburgo e Krasnoyarsk, onde se desenvolvem os foguetes russos. Ele entrou em contato com a Prefeitura para ver se consegue mais apoio e levar uma bandeira do Brasil e de Alegrete para usar como manto.

Para participar do evento ele lançou uma vakinha para solicitar qualquer ajuda.