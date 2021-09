Contingente da Brigada Militar definha em Alegrete; veja as perdas nos últimos tempos

Mas, diante do trabalho que há anos a reportagem do PAT realiza acompanhando as ocorrências e o intenso trabalho dos policiais militares, notou-se que esse problema está mais acentuado.

Diante deste contexto, lembramos à comunidade algumas perdas do Comando local, que é Esquadrão e subordinado ao 2º Regimento de Santana do Livramento, portanto, precisa de uma atenção do Comando para que esses dados possam ter uma melhoria, além da colaboração de órgãos e instituições importantes no Município que podem se unir em prol do bem maior que é a segurança dos alegretenses.

Com isso, listamos: a Brigada Militar de Alegrete já teve Patrulha Escolar, PROERD, Patrulha Rural, Patrulha Montada, Canil, Grupo de Operações Especiais(GOE) e Polícia Comunitária. Todos foram extintos ao longo dos anos, sendo que Alegrete é o Município de maior extensão territorial dentre as cidades dos três Estados que compõesm a Região Sul do País.

Além de recentemente, ter sido instalado um Batalhão em Uruguaiana, onde já havia o 1° BPAF e, agora conta com o 6º Batalhão de Policiamento de Choque da Fronteira (6º BP Choque). Sendo que, estrategicamente, em termos geográficos, Alegrete seria o Município mais indicado, fica assim, a indagação dos critérios utilizados para esta escolha.

Assim como, a provocação para que Entidades representativas, Ministério Público, OAB, Centro Empresarial, Sindicato Rural, Câmara de Vereadores e Prefeitura Municipal, se mobilizem para ações emergenciais a favor da segurança do Município. O que já foi levantado e sugerido pelo vereador Cléo Trindade, que o Esquadrão passe a ser um Batalhão o que mudaria totalmente esta crítica realidade. Sem mencionar a promessa mais recente de que Alegrete iria receber mais 12 policiais militares, mas será que esse número será uma realidade?