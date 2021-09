Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Quando o assunto é surpreender, o segmento gastronômico conta com a criatividade e a experiência do casal Lucas Oliveira e Ludmila Franco Alves.

Ludmila é viandas, restaurante e inaugura assaderia neste domingo



Além dos serviços já oferecidos de segunda a sábado de viandas com entrega gratuita, o marmitex, restaurante, agora também inauguram aos domingos, ASSADERIA. Uma ideia que visa atender seus clientes, a semana inteira.

Ludmila é viandas, restaurante e inaugura assaderia neste domingo



ASSADERIA é o nome dado ao serviço de “churrasco para levar” e conta com as opções em: carne assada suculenta, costela macia no capricho, carne de porco, linguiça, salsichão, galeto e, para o acompanhamento a deliciosa salada de maionese e polenta.

Ludmila é viandas, restaurante e inaugura assaderia neste domingo

Ludmila é viandas, restaurante e inaugura assaderia neste domingo



A proposta é oferecer aos clientes o descanso completo da cozinha, com a qualidade dos serviços oferecidos, cortes de carnes de primeira linha, temperos caseiros, atendimento personalizado e serviço de tele-entrega.

Ludmila Viandas, Restaurante e Assaderia! Seu almoço de domingo com a qualidade de quem te acompanha a semana inteira.

Ludmila é viandas, restaurante e inaugura assaderia neste domingo

Facebook: Ludmila Viandas

Endereço: Avenida Assis Brasil, 482

Telefone/Whatsapp: 9 9676 4124

Aline M. Kunz