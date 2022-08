Contingente deficitário da BM é desafio diário para garantir a segurança dos alegretenses

Share on Email

A Brigada tem como lema ser a força da comunidade. Portanto, diuturnamente está atuando em prol dos cidadãos.

Alegrete é o 27º Município com maior contingente populacional e, em área territorial, é o maior do Rio Grande do Sul, da Região Sul, contudo, a cidade e o interior sempre têm como um dos grandes diferenciais, a segurança.

Mesmo assim, um dado que é muito preocupante e já foi tema diversas vezes de pautas no PAT e, também, de ações entre o Executivo, Legislativo e referências políticas é a questão do déficit de policiais.

Contudo, nestes primeiros meses de 2022, o 2° Esquadrão da Brigada Militar em Alegrete, de janeiro até dia 29 de julho, realizou 481 prisões entre Termos Circunstanciados e flagrantes, além disso, houve a captura de 39 foragidos da Justiça, 28 armas apreendidas e pouco mais de 5kg de drogas apreendidas.

Dados que podem melhorar ainda mais, se o contingente de policiais pudesse ter reforço. O ano de 2022, pós pandemia, tem se mostrado mais violento. Atualmente, há informações de facções na cidade e isso teria se refletido no aumento dos homicídios.

O número de homicídios consumados em seis meses, foi de seis, até o presente momento, já são nove. Um aumento em relação ao mesmo período do ano passado que, em seis meses, teve cinco. Em relação às tentativas, a diferença é ainda maior, em seis meses no mesmo período entre 2021 e 2022, a soma fica de quatro a mais, neste ano. Também ocorreu um aumento no número de feminicídios, consumados e tentados, latrocínio, furto qualificado e abigeato.

Abaixo o quadro com o dados :

Crime 1º Sem 2021 1º Sem 2022 Homicídio Consumado 05 06 Homicídio Tentado 06 10 *Feminicidio Consumado 00 01 *Feminicídio Tentado 00 01 *Latrocínio 00 01 Roubo Est Comercial 01 01 Roubo a Pedestre 27 20 Roubo a Residência 07 03 Roubo de Veiculo 02 01 Furto Abigeato 35 42 Furto Qualificado 59 79

Uma das ações realizadas todos os finais de semana é a Operação Hoplitas que foi concebida pelo Comando-Geral da Brigada Militar com o objetivo de reduzir o número de homicídios, latrocínios e crimes contra o patrimônio em locais e faixas de horário, especialmente, selecionados a partir de análise criminal.

Mas a falta de material humano é um dos grandes déficits da Instituição no Município. Se Alegrete fosse contemplado com mais PMs, isso também, poderia representar inclusive na criação de uma patrulha Maria Da Penha, uma das mais recorrentes ocorrências e que esse ano inclusive teve um acréscimo resultando, até o momento, em dois feminicídios consumados e dois tentados.