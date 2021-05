Continuam obras no antigo Lar Santa Terezinha que vai abrigar um novo projeto em Alegrete

Compartilhe















As obras de manutenção do antigo Lar Santa Terezinha que vai ser ocupado pela Sociedade Alegretense de Apoio à Infância e Adolescência continuam e, na quinta-feira, dia 13, recebeu uma visita técnica por parte do órgão gestor.

A informação é de Luciano Leães, gestor voluntário das parcerias que tratam do projeto.

O problema, de acordo com Leães é que o passivo trabalhista de cerca de 700 mil reais do Lar Santa Terezinha não permitiu mais renovar os convênios de repasse de recursos. A instituição está em fase de extinção e um novo projeto está sendo montado para ocupar o prédio.

O prédio estava fechado e um grupo de voluntários se mobilizou e conseguiu ajuda da comunidade e empresa para arrumar as salas, para só depois poder reabrir.

Ele informou que o complexo está em fase de legalização pela instituição, a Sociedade Alegretense de Apoio à Infância e Adolescência e já foi cadastrada no Conselho de Assistência, conforme Leães. O foco principal será atender o berçário no local, adiantou.

O objetivo é abrir e oferecer essa modalidade de atendimento já para o segundo semestre deste ano.