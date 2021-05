Briga de rua deixa homem ferido com vários golpes de faca

Compartilhe















Na madrugada de quinta-feira (13), uma guarnição da Brigada Militar foi acionada na Unidade de Pronto Atendimento(UPA), em razão de um homem com ferimentos a faca.

Segundo informações da polícia militar, um homem de 43 anos deu no local com um corte profundo, provocado por uma faca, na face, outro no pescoço e um no antebraço.

Ao ser questionado pelos PMs sobre o que teria ocorrido e quem seria o autor dos ferimentos, ele relatou não saber.

Diante da situação, ele passou por atendimento médico com a necessidade de ser suturado e sem risco de vida, posteriormente foi liberado.

O indivíduo, de acordo com a Brigada Militar é autor de várias ocorrências e têm inúmeras passagens pela polícia.

Ainda, segundo testemunhas, teria ocorrido uma briga de rua, na Doutor Quintana, Centro. A Brigada Militar atendeu a ocorrência e realizou o registro no local.