Coordenadoria dos militares evangélicos de Alegrete toma posse

Empossada a nova Diretoria do Grupo de Militares Evangélicos de Alegrete. A posse ocorreu durante Culto dos Militares no dia 1º de fevereiro de 2020, na Igreja Evangélica Assembléia de Deus de Alegrete, coordenado pelo Pastor Cleber Giovan Pazatto Canto, Coronel do Exercito e Presidente da União de Militares Evangélicos do Rio Grande do Sul. No ato, tomaram posse os seguintes membros: Coordenador Sgt Adão Roberto, Vice Coordenador Sgt Delcimar de Freitas Teles, 1º Secretário Sgt Erivelton Monteiro Neri Junior, 2º Secretário Sgt Antônio Felipe de Jesus Barbosa, 1º Tesoureiro Sgt Ivan Delmar Almeida Flores, 2º Tesoureiro Sgt Juarez Schmidt.

O Grupo de Militares Evangélicos tem o objetivo acolher, amparar e fortalecer a fé de militares de Alegrete, seus familiares e a comunidade alegretense, através do trabalho evangelístico.

A ideia de criação do grupo, foi do Pastor Valsir Lamberty, Pastor Presidente da Igreja Evangélica Assembléia de Deus de Alegrete. Além das Unidades Militares do Exército, Brigada Militar e Bombeiros, também foram convidados, os Agentes de Segurança Pública: a Policia Civil, a SUSEPE, a Guarda Municipal e a SAMU.