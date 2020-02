Alteração da preferencial no cruzamento das ruas Luiz de Freitas e Joaquim Nabuco

A Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, através da Divisão de Sinalização, realizou a demarcação de via alterando o sentido preferencial de tráfego no cruzamento da rua Joaquim Nabuco com a rua Luiz de Freitas. A partir da manhã desta segunda-feira (3), o sentido preferencial, que até então era da Rua Luiz de Freitas, passou a ser da rua Joaquim Nabuco. Na terça-feira, será alterado o sentido preferencial na avenida Freitas Valle passando para a rua Joaquim Nabuco naquele cruzamento.

A mudança do sentido preferencial naquelas vias, aconteceu após análise de viabilidade técnica e vai atender as solicitações da comunidade.

DPCOM