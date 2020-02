Acidente entre carro e moto na Praça Getúlio Vargas

O condutor do veículo socorreu o motociclista e o encaminhou à UPA.

De acordo com a Brigada Militar os dois condutores trafegavam na rua Barão do Amazonas sentido Praça Getúlio Vargas. A motorista do Corsa estava parada no sinal vermelho, assim que abriu, ela foi sair e bateu no motociclista. Imediatamente prestou socorro à vítima que ficou com uma lesão no pé direito e no cotovelo. A Brigada Militar foi acionada e esteve na Unidade de pronto Atendimento(UPA).

Nos veículos, houve poucos danos. O acidente foi no final da tarde desta segunda-feira(3).