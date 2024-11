Copa Cidade do Alegrete leva jovens da rede municipal a competir no Clube 7 de Setembro

Participaram do evento, Inter com 2 equipes, Honório Lemes, Lione Clube, Barros Cassal, Polo da Conceição e Polo do Angico. O assessor do deputado Luiz Marenco, Júlio Rocha, foi um dos idealizadores do projeto que teve realização no dia de ontem.

A Prefeitura de Alegrete em parceria com o Sesc, agradecem a presença de todos no clube 7 de setembro para o andamento desse novo projeto. Os jovens puderam mostrar seus desempenhos durante os jogos no futebol society. O grande campeão foi a equipe do Inter A que recebeu das mãos do Prefeito Márcio Amaral, o título da categoria. Segundo Inter B e terceiro lugar, Lions Clube.

