Marcha para Jesus está confirmada para dezembro em Alegrete

Com a participação de diversas igrejas evangélicas, a marcha promete atrair cerca de 7 mil pessoas em um ato de fé, união e celebração, promovido pelo CIMEA – Conselho Interdenominacional de Ministros Evangélicos de Alegrete.

A concentração terá início às 16h na Praça Nova, de onde os participantes seguirão em marcha, às 17h, descendo pela Rua dos Andradas e passando pela Rua Vasco Alves até a Câmara Municipal de Alegrete. Em frente ao edifício do parlamento local, será realizada uma oração especial em favor do Poder Legislativo. A caminhada prossegue em direção à Praça Getúlio Vargas, onde haverá uma parada em frente à Prefeitura para um momento de oração dedicado ao Poder Executivo.

Leia mais: Uma família no palco| Pai, mãe e filha dançam juntos no ENART

Encerrando o percurso, as apresentações acontecerão em frente à URCAMP, com uma programação que se estenderá até as 21h. O evento contará com bandas, palavras de fé e celebrações, em uma grande demonstração de comunhão entre as igrejas. Cada denominação participante estará uniformizada, reforçando a identidade e a unidade do movimento cristão local.

A Marcha para Jesus é um evento de grande simbolismo para a comunidade evangélica, e a edição deste ano marca a retomada da marcha em Alegrete, celebrando a unidade das denominações evangélicas da cidade em uma demonstração de fé e esperança para o futuro.