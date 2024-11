Homem com mandado de prisão por estupro de vulnerável é preso no bairro Restinga

Share on Email

Durante a identificação, foi constatado que o indivíduo possuía um mandado de prisão em aberto expedido pela Comarca de Alegrete, com base no artigo 217-A do Código Penal(estupro de vulnerável).

Após a abordagem, o homem foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para os procedimentos de praxe. Em seguida, ele foi apresentado à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) para as medidas legais cabíveis.