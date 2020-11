Corpo de Bombeiros de Alegrete recebe caminhonete pick up, adaptada, para combater fogo em campo

Corpo de Bombeiros de Alegrete recebeu, mais uma vez, aporte financeiro para a manutenção e aquisição de equipamentos da Corporação. Por esse motivo, o Comandante do Corpo de Bombeiros Militar de Alegrete – 1ºTen. Delzevan Silva de Ávila enviou uma nota de agradecimento em razão da aquisição de uma viatura pick up adaptada para extinção de fogo em campo.

Abaixo a nota enviada para imprensa:

O Comandante do Corpo de Bombeiros Militar de Alegrete – 1º Ten. Delzevan Silva de Àvila, vem de público agradecer ao Grupo de Apoio ao Corpo de Bombeiros Militar de Alegrete-GABOM-Ale pelos relevantes auxílios financeiros prestados à Corporação. Aportes financeiros estes que têm auxiliado de modo significativo para a manutenção e aquisição de equipamentos da Unidade de Alegrete.

O GABOM-Ale é uma entidade de auxilio voltada exclusivamente para apoio aos Bombeiros de Alegrete, aportando recursos para que a instituição, melhor equipada, desenvolva com mais eficiência e presteza sua função constitucional.

Importante destacar que o GABOM-Ale tem repassado valores financeiros significativos, valores estes oriundos de Termos de Ajustamento de Conduta (TAC) do Ministério Público Estadual, e dessa forma, o GABOM-Ale já repassou recursos financeiros que somam um total de R$56.666,55 (cinquenta e seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos) que foram investidos na aquisição de equipamentos e manutenção veicular, entre eles destacamos o valor investido na adaptação de um veículo Pick Up, destinado para os serviços de combate a incêndio em campos e matas. Veículo este que está adaptado com equipamentos apropriados, que agilizam e facilitam os serviços de combate em áreas rurais.

Nessa oportunidade destacamos a entrega da Vtr Pick Up adaptada. Estiveram presentes o Sr. Francisco César do Prado Pedroso, Sr. Hugo Bessa Mendes, respectivamente Presidente e tesoureiro do GABOM-Ale e o Sr. 1ºTen. Ávila – comandante da Corporação de Bombeiros de Alegrete.