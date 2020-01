Corpo de funcionário da Prefeitura é localizado pelos Bombeiros

Pouco mais de seis horas após o início das buscas, uma equipe dos Bombeiros localizou o corpo de Dirceu dos Santos Lopes de 44 anos.

No início da tarde desta quarta-feira(15), foi encontrado o corpo do funcionário público desaparecido nas águas do Ibirapuitã. O motorista se afogou na noite de ontem(14), no momento em que colocava uma rede de pesca. Ele estava na companhia de dois amigos que, apesar da tentativa, não tiveram êxito em retirá-lo do Rio.

A equipe composta pelo sargento Ramos e o soldado Ferrão, iniciou as buscas na manhã desta quarta. O trabalho preciso dos militares resultou na localização do corpo, próximo ao lugar indicado em que ele submergiu nas águas do Ibirapuitã.

Conforme sargento Ramos, ele e o soldado Ferrão nadaram alguns metros, com o corpo, até à margem. O local é de difícil acesso.

Dirceu era desportista e jogou no time da categoria Sênior Especial do Sindicato Futebol Clube. Uma das suas paixões também era a pesca. Um funcionário exemplar, ótimo amigo, um pai de família responsável entre outras declarações de amigos e colegas.

O afogamento

Na madrugada desta quarta-feira(15), por volta das 2h, Vanderlei Morais comunicou na Delegacia de Polícia, que o amigo Dirceu dos Santos Lopes, 44 anos, funcionário da Prefeitura Municipal de Alegrete, havia desaparecido nas águas do Rio Ibirapuitã. O fato teria ocorrido às 21h, momento em que eles estavam colocando uma rede de pesca.

Ainda conforme o registro, Dirceu estava na Rio e teria se afogado, sem que os dois homens que estavam com ele pudessem ter êxito em tirá-lo da água. A pesca era na localidade de Rincão do São Miguel, cerca de 70km da cidade.

Em contato com a secretária de Assistência Social, Iara Caferatti, ela disse que Dirceu é motorista do Conselho Tutelar e, no dia de ontem estava de folga conforme escala.

Ainda não há informações sobre o local das últimas homenagens.