Acidente entre Corolla de Alegrete e S10, deixa três feridos, na 290

O acidente foi no km 423 da BR 290, nesta quarta-feira(15).

Informações preliminares dão conta de três pessoas feridas e encaminhadas ao hospital de São Gabriel. Conforme informações da PRF, uma S10 com placas de São Sebastião do Caí, que trafegava no sentido São Gabriel – Rosário do Sul, realizava uma conversão à esquerda e o condutor, em princípio, não visualizou um carro que seguia no mesmo sentido, logo atrás.

O Corolla, com placas de Alegrete, colidiu na lateral da S10 e capotou. Os dois ocupantes do Toyota e o condutor da S10 sofreram lesões leves e foram encaminhados ao hospital.

Os veículos serão removidos ao depósito credenciado e a ocorrência será registrada na polícia judiciária de São Gabriel.

Fonte e foto: PRF