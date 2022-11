Corpo de jovem que sumiu enquanto nadava é encontrado em Rio Pardo

Share on Email

O corpo de Ruan Vinicius Gomes de Chagas, de 23 anos, foi encontrado na manhã deste sábado (5) nas águas do Rio Jacuí, em Rio Pardo, a 147 Km de Porto Alegre. O jovem estava desaparecido desde a última quarta-feira (2).

Segundo o Corpo de Bombeiros da cidade, Ruan foi visto por pescadores por volta das 8h45 no balneário Porto Ferreira, cerca de 4 km distante de onde desapareceu na manhã de quarta, quando saiu para nadar com amigos no balneário Santa Vitória e acabou afundando na água.

De acordo com o delegado Anderson Faturi, que investiga o caso, o corpo estava em estágio inicial de decomposição e foi identificado porque tinha um brinco em uma das orelhas. A vítima foi encaminhada para necropsia, que deve determinar a causa da morte.

A investigação já sabe que o jovem nadava com mais duas pessoas no feriado do dia 2 de novembro depois de sair de uma festa. Um desses amigos contou para Polícia Civil que o grupo ingeria bebida alcoólica e que o rapaz começou a se afogar enquanto nadava.

A testemunha disse ainda, segundo a polícia, que um homem que estava em um barco próximo tentou alcançar um remo para Ruan, mas o garoto não alcançou. Ele falou também que estava sem bateria no celular e por isso não chamou o socorro imediatamente e que não sabia onde Ruan morava, por isso não avisou a família.

Fonte: G1