Corpo de Tânia Franklin é encontrado às margens do rio na Vila Nova

Na manhã desta terça-feira (12), foi encontrado o corpo da mulher que havia desaparecido na ponte Branca, na BR-290, em Alegrete.

Tânia Mara Franklin, servente no Polo da Conceição, saiu de sua residência na tarde do último domingo (9), quando teria ido em direção à Ponte Branca na BR 290. O desaparecimento foi comunicado por um pescador que, ao ouvir um grito e avistar Tânia nas águas do Rio Ibirapuitã, imediatamente acionou os Bombeiros e a Brigada Militar.

No terceiro dia de buscas, em meio às condições adversas devido a correnteza intensa e o nível do rio, que está acima do normal, a equipe de resgate composta pelo mergulhador Jerley de Uruguaiana, além de dois bombeiros de Alegrete, De Juli e Quadros, localizaram o corpo da mulher de 48 anos.

O corpo estava preso a galhos às margens do Rio Ibirapuitã, no bairro Vila Nova, próximo ao final da rua Benvindo Moutinho. Além dos bombeiros (mergulhadores), Brigada Militar e Polícia Civil estão no local, aguardando a remoção do corpo. Esposo, irmãos, cunhadas e filho e nora, muito consternados foram amparados pelos militares.

O corpo será removido pela Funerária Angelos.