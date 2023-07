Corpo de um homem é encontrado em campo na Vila Nova

Um morador do bairro Vila Nova, no início da noite desta terça-feira(25), encontrou o corpo de um homem em avançado estado de decomposição dentro de uma vala no Campo Martins Cassol, próximo à Ilha.

Segundo informações da Brigada Militar, o morador entrou em contato com as autoridades após escutar latidos de cães enquanto soltava seu cavalo no campo. Ao se aproximar para verificar a origem dos latidos, se deparou com o cadáver de um homem aparentando ter entre 40 a 50 anos. O corpo já se encontra-se em avançado estado de decomposição, dificultando qualquer identificação imediata.

A Brigada Militar está no local e a Polícia Civil foi acionada. Ainda não foram divulgadas informações sobre a possível presença da perícia de Santana do Livramento no local.

De acordo com as autoridades, o caso está sendo tratado como suspeito, e todas as medidas necessárias serão tomadas para identificar a vítima e esclarecer as circunstâncias do ocorrido

Dentro de instantes mais informações.