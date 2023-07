Polícia Civil frustra ação de ladrões, em prédio, e efetua prisão em flagrante

Share on Email

A ação ocorreu por volta de 21h, quando os suspeitos foram surpreendidos no momento em que furtavam equipamentos e fiação de um estabelecimento comercial na região.

O Delegado Ewerton Melo, titular da DECRAB/Alegrete, destacou a eficácia da operação policial, que resultou na prisão imediata dos indivíduos envolvidos no delito. Além disso, as investigações apontam que os dois detidos são os principais suspeitos de uma série de arrombamentos ocorridos em diversos estabelecimentos comerciais no centro da cidade.

O policial civil também reforçou a importância da colaboração da comunidade para o êxito das investigações, que pode contribuir com informações anônimas que possam auxiliar no esclarecimento de crimes e na identificação de suspeitos – telefone da DP – 3427-0300.