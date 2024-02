Corpo de um homem é encontrado no Rio Ibicuí

Share on Email

Os Bombeiros de Alegrete foram acionados pela Brigada Militar para realizar a remoção do corpo.

Até o momento, não há informações detalhadas sobre o ocorrido, apenas que a vítima desapareceu nas águas, ontem à tarde e foi localizada, por um pescador, nesta manhã. O que se sabe é que se trata de um homem de aproximadamente 60 anos, que era residente no Assentamento Cerro Grande. No entanto, sua identidade ainda não foi oficialmente divulgada pelas autoridades.

As circunstâncias do afogamento estão sendo apuradas pelos policiais. Brigada Militar, polícia Civil de Manoel Viana e Bombeiros de Alegrete estão no local.