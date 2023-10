Corsan investe quase um milhão de reais na melhoria da rede de distribuição de água

Com um investimento de R$ 900 mil, a Corsan substituiu e ampliou mais de 3 mil metros de redes de água na cidade, resultando em benefícios diretos para cerca de 1,5 mil moradores da região central.

As intervenções se concentraram nas ruas General Vitorino, Doutor Quintana, Mariz e Barros e Barão do Cerro Largo, áreas estratégicas para o abastecimento de água na cidade. O objetivo principal dessas obras foi melhorar as vazões de entrada e saída de água, reduzir pontos de desabastecimento e fortalecer a segurança e o controle da distribuição de água. Essas ações fazem parte do plano de investimento da Corsan, que prevê a destinação de aproximadamente R$ 100 milhões nos primeiros 100 dias de operação, sob a gestão da empresa Aegea.

A Companhia está comprometida em atender mais de 360 projetos em 317 municípios no Rio Grande do Sul, e a cidade de Alegrete é uma das contempladas por esse esforço de aprimoramento da infraestrutura hídrica.