Hoje é dia de colocar em dia a cobertura vacinal de crianças e adolescentes

O objetivo dessa campanha é resgatar as coberturas vacinais e atualizar o cartão de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos.

Uma das datas mais importantes dessa campanha é o “Dia D,” agendado para este sábado dia 21 de outubro. hoje. Todas as Estratégias de Saúde da Família (ESFs) estarão com suas salas de vacinação abertas, prontas para atender a comunidade. Além disso, uma unidade móvel estará presente na Feira do Livro, que ocorrerá na Praça Getúlio Vargas, tornando a vacinação ainda mais acessível.

O atendimento no “Dia D” ocorrerá das 9h às 17h, sem interrupções ao meio-dia, garantindo que as famílias tenham a oportunidade de vacinar seus filhos de acordo com o calendário de imunização. Essa abordagem visa garantir que todas as crianças e adolescentes menores de 15 anos estejam protegidos contra diversas doenças, contribuindo para a saúde coletiva da cidade.

A Campanha Nacional de Multivacinação é uma iniciativa fundamental para assegurar que as taxas de imunização estejam em dia, protegendo a população mais jovem contra doenças que podem ser evitadas por meio da vacinação. As autoridades de saúde em Alegrete estão empenhadas em garantir que todas as crianças e adolescentes tenham a oportunidade de receber as vacinas recomendadas, fortalecendo a saúde da comunidade e prevenindo surtos de doenças evitáveis.

Portanto, se você é responsável por uma criança ou adolescente com menos de 15 anos em Alegrete, não perca a oportunidade de participar da Campanha Nacional de Multivacinação e garantir a saúde e o bem-estar de seu filho. Junte-se a essa iniciativa e ajude a proteger a comunidade. A vacinação é um ato de cuidado e responsabilidade com a saúde de todos.