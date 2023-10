Alegretense é primeiro colocado em concurso no ITA, um dos mais difíceis do Brasil

Com o artigo “Sistema Passivo para Estimativa de Direção de Chegada Empregando Conjunto de Antenas Instaladas em Cilindro Metálico”, emplacou o melhor trabalho em nível de doutorado. Vai receber o prêmio no dia 8 de novembro, na Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, no Rio de Janeiro.

O concurso do Instituto Tecnológico da Aeronáutica é um dos concursos mais difíceis do Brasil e conquistar um feito como esse é digno de aplausos, disse o professor do tempo de escola de Juner. O engenheiro fará duas apresentações durante o Seminário, uma na condição de indicado pelo ITA como melhor tese de doutorado e, por isso, receberá uma menção honrosa no evento. E uma segunda apresentação na condição de vencedor de artigo ganhador do concurso e receberá a premiação do artigo vencedor em primeiro lugar no nível doutorado.

O trabalho que obteve o primeiro lugar, conforme o autor Juner Vieira, apresenta uma topologia de sistema para localização de direção de fontes de radiofrequência, como por exemplo radar de defesa inimigo no âmbito da Guerra Eletrônica. Como contribuição para o desenvolvimento do setor de defesa aeroespacial nacional, visa-se, com essa pesquisa, o desenvolvimento da cadeia de dispositivos e a validação de tal sistema, cujo modelo pode ser embarcado como carga útil de um míssil antirradiação, explicou.