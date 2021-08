Covid: 29 pacientes positivos estão em isolamento domiciliar

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Nesta quarta-feira (18) foi registrado 01 caso positivo, 01 homem de 64 anos. Também foi registrado 01 recuperado. Hoje, até a publicação do boletim, não foram registrados óbitos.

Não há pacientes na UTI Covid. No Hospital de Campanha há 03 pacientes, 01 confirmado. A UTI Covid possui 15 leitos, dessa forma há 15 leitos disponíveis. No Hospital de Campanha há 27 leitos disponíveis. Na UTI Não-Covid há 08 internados, 03 confirmados que já passaram do período de transmissão.

Usuários intensificam reclamações em relação empresa Fronteira Oeste

Atualmente são 11.923 casos confirmados, com 11.601 recuperados, 32 ativos (29 estão ativos em isolamento domiciliar e 03 hospitalizados positivos de Alegrete) e 290 óbitos.

Foram realizados 38.147 testes, sendo 26.208 negativos, 11.923 positivos e 16 aguardando resultado. Em observação com síndrome gripal são 50 pessoas.