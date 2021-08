Usuários intensificam reclamações em relação empresa Fronteira Oeste

Share on Email

Nesta quarta-feira(18), o número de queixas em relação ao atraso dos ônibus da empresa Fronteira Oeste foi mais expressivo em relação aos demais dias. A reportagem do PAT recebeu várias ligações de passageiros que ficaram nas paradas ou chegaram atrasados. Um dos exemplos foi da linha Vila Nova x Piola que deveria passar às 13h20, mas entrou na Vila Nova 14h05.

Em contato com a empresa, a informação repassada pela responsável, Ana Vezzaro, foi de que nesses últimos dias ocorreu um aumento no itinerário, porém, isso não aconteceu em relação aos horários. Entretanto, a empresa tem 10 minutos de tolerância, de acordo com a Prefeitura Municipal de Alegrete. Um desses exemplos é a linha Saint Pastous X Favila que antes o trajeto era até o bairro Macedo e retornava, agora, ele também vai até o bairro Boa Vista.

Outro detalhe, que foi mencionado, foi em relação algumas ruas e danos nos carros. Mesmo que haja manutenção nos ônibus muitos danos, principalmente, em molas são registrados diariamente. Ana também falou sobre mais três carros que chegaram e estão aguardando vistoria – são ônibus com 47 lugares.

“Conversei com o Secretário de Infraestrutura, Mário Rivelino, e ele destacou que na próxima semana, alguns pontos mais críticos terão atenção para que essa situação seja amenizada.”- falou.