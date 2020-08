Covid em Alegrete: “não dá pra saber quando chegaremos ao pico da pandemia”, afirmam médicos

Compartilhe









288 Shares

Na noite de ontem(30), ocorreu a live realizada pelo Prefeito Márcio Amaral, com a participação dos médicos da Santa Casa de Alegrete, Marilene Campagnolo, Glênio Bolsson e Simone Estivalet, o analista gráfico Marco Dorneles De Araújo Rego e a secretária da Saúde Bianca Casarotto. Foi feito um panorama sobre a pandemia em Alegrete. A demonstração do quadro atual passou por um momento em que a médica Simone Estivalet falou sobre o hospital da cidade. Depois de toda uma explanação pela Dra Marilene com dados e gráficos que destacaram os casos no Município, a pneumologista falou especificamente sobre a Santa Casa, leitos, pacientes, funcionários positivados, curados, entre outros dados.

Quanto aos riscos de contágio envolvendo profissionais de saúde, a a médica disse que até o momento, de todo quadro de funcionários, 28 foram positivados para o novo coronavírus, destes, 22 já estão curados e entre eles, um óbito( fisioterapeuta Sebastião). Os profissionais são testados de acordo com sintomas ou se passaram por alguma situação de contato com alguém positivado, pois é preciso observar o período correto para a realização dos testes, algo que já foi reiteradas vezes explicado pela equipe médica em todos os programas e entrevistas para imprensa local.

Ela ainda destacou a preocupação com o aumento de casos e de internações que estão acontecendo em uma faixa etária cada vez mais jovem e com pessoas de 25, 40,45 anos precisando de ventilação mecânica ou de respiradores. Além da preocupação em relação ao tempo de permanência na UTI Covid, muitos podem ultrapassar 30 dias e, isso representa um período considerável caso haja uma necessidade bem mais ampla de internações. “O problema não é adquirir mais respiradores e, sim, mão de obra. Não há profissionais para um número maior de pacientes que a nossa capacidade atual. Já tivemos com quase 100% dos leitos da UTI Covid ocupados, além de que quase 100% dos pacientes que passaram pela UTI Covid, em algum momento precisaram do uso dos respiradores, isso é muito preocupante. ” falou.

A médica ainda comentou que nos últimos 45 dias a situação no Município se modificou bastante e de todos os casos registrados até o momento, mais de 38% dos pacientes precisaram de internação. O hospital de campanha que foi aberto no final de junho já teve 18 pacientes, na ala Covid-19(enfermaria), já passaram 34 pacientes e na UTI Covid-19, passaram 29 pacientes, sendo que no dia de ontem a ocupação era de cinco leitos, destes, quatro com uso do respirador.

Também houve a demonstração do gráfico que aponta que em Alegrete, mesmo que, por uma diferença pequena, as mulheres estão em um número superior aos homens nos casos positivos. Mais uma vez, a médica contextualizou que atualmente não são as pessoas que apresentam comorbidades e idosas as mais atingidas, e sim uma faixa etária bem mais jovem.

As médicas falaram que ainda não há como precisar o período que o vírus ainda vai estar em ascensão, por esse motivo não se pode relaxar, pois se isso acontecer vai gerar um colapso na rede de saúde. ” As pessoas precisam nos dar as mãos para que enfrentemos isso juntos, pois a equipe de saúde está exausta, mesmo assim, jamais pensa em desistir, mas precisamos da colaboração de todos. Eu, como médica, quero pedir encarecidamente a ajuda de todos, pois a equipe está exausta, mas Deus há de nos dar forças para continuar, mas para isso também precisamos da ajuda da população, caso contrário, vamos perder essa batalha” – evidenciou Dra Simone.

Conforme o último Boletim Epidemiológico, Alegrete registrou na sexta-feira, 31 de julho, 17 novos casos positivos de Covid-19 e 14 pacientes recuperados. Os novos positivos são 9 homens, 7 mulheres e uma criança, todos com idades entre 2 e 85 anos, 15 estão em isolamento domiciliar e 2 hospitalizados.

Os recuperados estavam em isolamento domiciliar. Também nesta sexta, 5 pacientes positivos tiveram alta hospitalar e passaram para o isolamento domiciliar.

Agora são 245 casos confirmados no município, com 151 recuperados, 84 ativos (77 em isolamento domiciliar e 7 hospitalizados) e 10 óbitos.

Pessoas testadas são 2.650, sendo 2.395 negativos, 245 positivos e 10 aguardando resultado. Em observação com síndrome gripal são 310 pessoas.

Na quinta-feira(30), Alegrete registrou 15 casos positivos de Covid-19 e 3 pacientes recuperados. Os positivos são 7 homens e 7 mulheres e uma criança, todos com idades entre 8 e 88 anos, em isolamento domiciliar. Entre esses dois dias o Município contabilizou 34 casos positivos.

Flaviane Antolini Favero