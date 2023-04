Covid mantém o nível de contagio das últimas semanas

Os casos foram distribuídos de forma desigual ao longo da semana, sendo que a quarta-feira (26/04) registrou o maior número de casos, com 11 novos casos positivos, enquanto que no sábado (22/04) e domingo (23/04) foram registrados apenas um novo caso positivo em cada dia.

Os novos casos positivos foram distribuídos entre homens e mulheres, com idades variando entre 04 e 77 anos. No total, foram registrados 27 casos em mulheres e 14 casos em homens. É importante destacar que a faixa etária mais afetada foi a de mulheres com idade entre 28 e 71 anos, que responderam por 25 dos 41 casos registrados.

É reconfortante destacar que, no mesmo período, foram registrados 33 recuperados, o que significa que o número de casos ativos no município é de 60. No entanto, é preocupante que há duas pessoas internadas com Covid-19 na Santa Casa de Alegrete. Além disso, já foram registrados 333 óbitos por Covid-19 no município.

Justiça condena réu que desferiu golpes de facão em homem num bar da cidade

Desde o início da pandemia, foram realizados 65.881 testes, sendo 43.546 negativos e 22.335 positivos. Do total de casos positivos, 21.942 pacientes já se recuperaram, o que equivale a uma taxa de recuperação de aproximadamente 98%. No momento, há 45 pessoas em observação com síndrome gripal.

É importante lembrar que a pandemia ainda não acabou e que é fundamental manter as medidas de prevenção, como o uso de máscaras, a higienização frequente das mãos e o distanciamento social. Além disso, é fundamental que as pessoas que apresentem sintomas de Covid-19 procurem imediatamente um serviço de saúde para avaliação e eventual realização de exames.