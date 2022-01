Covid: vacinação de crianças começa neste mês em Alegrete

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, comunica que seguirá a determinação da Secretária Estadual da Saúde e a vacinação contra a Covid-19 será feita em todas as crianças de 5 a 11 anos que forem levadas pelos pais ou responsáveis aos pontos de vacinação do (SUS), sem exigência de prescrição médica.

A decisão foi pactuada pelos integrantes da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) e seguiu a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) relativa ao uso da vacina Comirnaty, produzida pelo consórcio Pfizer-BioNTech, para imunização de crianças.

O anúncio ocorreu após diversas oitivas com entidades de classe e sociedades de profissionais, comitê científico e equipe técnica da SES.

O assustador número de infectados nos últimos dias é típico da Ômicron

Para a aplicação do imunizante, será exigido um documento de identificação oficial da criança para fins de registro. Todos os pontos de vacinação deverão observar os grupos etários e o esquema vacinal aplicável no momento da administração.

Segundo a secretária de Saúde, Haracelli Fontoura, em Alegrete, a vacinação das crianças ocorrerá em turnos inversos aos adultos. Serão vacinadas primeiramente as crianças com comorbidades e a idade será em ordem decrescente. A SMS está recebendo os últimos detalhes. As vacinas chegam a POA no dia 14 de janeiro e a distribuição aos municípios deverá ser feita a partir de 17 de janeiro.