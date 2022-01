O assustador número de infectados nos últimos dias é típico da Ômicron

Um efeito rebote das festas de final de ano.

A alta procura por atendimento, na Unidade de Pronto Atendimento(UPA) e nos postos de saúde colocou Alegrete em alerta, tanto que o gripário está sendo reativado e há falta de testes da Covid-19 em um laboratório e também algumas farmácias.

Além do aumento dos casos de covid-19, que pode estar sendo provocado pela disseminação da variante Ômicron, ainda há o vírus Influenza H3N2, que provoca a gripe.

De acordo com a Secretária de Saúde, Haracelli Fontoura, ainda não há como confirmar que é a variante pois é preciso enviar amostras para o Lacen, o que deverá ser realizado. Entretanto, pela velocidade e disseminação da propagação, tudo indica que seja.

De acordo com o estatístico, Marco Rego, especialistas nos dados relacionados à Covid-19, no Município e Região, em cinco dias a velocidade de infecção está sendo altíssima, com um aumento de 1.072,73% de casos confirmados ativos. O Município saiu de 11 pacientes positivados, em um dia, para 129 em um intervalo de cinco dias, segundo dados do boletim Epidemiológico.

O início do surto que está acontecendo, foi no dia 31 de dezembro, ou seja, na noite de Revellion.

Os dados preliminares apontam que os pacientes atendidos na UPA desde então, 78,42% estavam com o esquema vacinal incompleto, 12,23% estavam com todas as vacinas(completo) e 9,35% não se vacinaram, contudo, neste percentual também se encaixam crianças menores de 12 anos.

A Secretaria de Saúde fez um convocação para 6 mil alegretenses que estão com o esquema vacinal incompleto, procurarem os postos de saúde. A propagação em 24h é altíssima, sendo que a Estratégia da Saúde da Família do bairro Boa Vista está classificada com risco alto de contaminação. Outras cinco ESFs com risco médio e as demais com risco baixo.

Nos mapas a seguir, é possível acompanhar a evolução da transmissibilidade em apenas 24h. No dia 4 de janeiro, a maioria da área do mapa estava com risco baixo, já no dia 5, essa área reduziu expressivamente. A cor azul é baixo risco, amarelo é risco médio, vermelho risco alto e preto é altíssimo risco de contaminação.

Em março do ano passado, no auge da pandemia em que o mês mais letal registrou 92 mortes em decorrência do vírus, o Município registrou 181 casos positivos em um único dia. Naquele período, não havia leitos disponíveis na UTI Covid e no Hospital de Campanha. Nesta quarta-feira, por pouco esse número de positivados não foi superado, isso com um surto de 5 dias. Pode-se esperar números ainda mais assustadores de positivados nos próximos dias.

Algo que também já passou a mudar são os pacientes em isolamento domiciliar, no Boletim Epidemiológico de ontem, na Santa Casa de Alegrete há cinco hospitalizados, positivados para Covid-19, sendo dois pacientes de outros Municípios. A Região também registra um crescente nos casos e o Estado. Assim, na terça-feira, O Governo do Estado, já emitiu um alerta para 21 Regiões.

O aviso é o primeiro nível do Sistema 3 As de Monitoramento, antes de alerta e ação. Nesse patamar, a região deverá redobrar as medidas de cuidado contra o coronavírus e não gera obrigações de resposta, como a adoção de medidas de restrições além das obrigatórias.

Em meio à propagação de doenças respiratórias, é recomendado que as pessoas façam a vacina contra a covid-19.

No último Boletim Epidemiológico, 129 casos foram confirmados, sendo 281 pessoas em isolamento domiciliar e 443 em observação gripal aguardando resultado do exame. Atualmente 284 pessoas estão com o vírus ativo.

Muitas empresas registraram pelo menos um caso de funcionário positivado após o feriado de final de ano. Agências bancárias já foram fechadas, a exemplo do Banrisul e tudo indica que possa se repetir no banco Itaú, após suspeita. Além da Agência do Sine. Também há empresas no comércio que depois de ter casos positivos, em cumprimento aos protocolos, todos foram testados. A corrida em busca de testes é expressiva, desde o último dia 3, descreveu o funcionário de uma farmácia à reportagem. Informação confirmada, também, por um atendente de laboratório.