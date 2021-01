Cpers afirma que retorno das aulas está condicionado a professores serem vacinados

Compartilhe















O calendário escolar estadual de 2021, aqui no RS começa em 8 de março, dando continuidade ao modelo híbrido, implementado durante a pandemia.

Segundo a Secretaria Estadual de Educação do Rio Grande do Sul, o retorno será de forma escalonada, iniciando pelos alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental. No dia 11, retornam os estudantes do Ensino Fundamental II, e, por último, no dia 15, os alunos do Ensino Médio e Técnico.

O CPERS- Sindicato afirma que a volta às aulas está condicionada se os professores receberem a vacina.

Aqui me Alegrete são 10 escolas da rede Estadual com mais de dez mil alunos em todos os níveis de ensino. Em 2020, as aulas foram de forma remota, com aulas online, ou com a entrega de material impresso.

Os que não conseguiram acompanhar as aulas e não foram aprovados ainda estão em aula até o final deste mês de janeiro.

Vera Soares Pedroso