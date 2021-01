Alegretense tem prejuízo de mais de seis mil reais em golpe do WhatsApp clonado

Compartilhe















Alegretense tem prejuízo de mais de 6 mil reais em golpe do whatsApp. O homem de 54 anos, registrou o fato na Delegacia de Polícia de Alegrete. Segundo relato da vítima aos policiais civis, ele recebeu mensagens de um amigo e vizinho que está em isolamento domiciliar, em razão de estar positivado para Covid-19. O pedido era para realizar o pagamento de algumas faturas pois, teria excedido o valor do Pix. Por conhecer o amigo e saber que o mesmo e a família estão com restrições e não podem sair de casa, sem pensar duas vezes ou imaginar que poderia ser um golpe, a vítima de imediato se colocou à disposição para auxiliar.

O alegretense realizou dois Pix, um no valor de R$ 2.290,00 e outro de R$700,00 em nome de uma mesma mulher. Na sequência, fez o pagamento de quatro faturas sendo estas uma do Banco Bradesco no valor de R$ 2.570,00, outra do banco do Brasil de R$ 298,00 e três do banco C6 Sociedade Anônima nos valores de R$ 2.570,00, R$570,00 e R$ 1.490,00. Após as transações, a vítima soube que havia caído em um golpe pois recebeu uma ligação de um homem que disse ser um dos integrantes da quadrilha e teria afirmado que estava arrependido. Imediatamente, o alegretense entrou em contato com o vizinho, por telefone, e o mesmo confirmou se tratar de um golpe pois não fez solicitações de pagamentos, conforme a vítima descreveu. Ao mesmo tempo constatou que o WhatsApp havia sido clonado. O homem disse que conseguiu fazer o estorno de alguns valores, porém, o prejuízo ficou no valor de R$ 6.250,00.