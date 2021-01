Em Alegrete, mortes de 2019 superam 2020, ano da pandemia

Compartilhe















Vivemos tempos de incertezas, com aumento do número de infectados pelo corovavírus em Alegrete.

O Hospital da Santa Casa organizou um UTI especial e mais o Hospital de Campanha só para atender pacientes vítimas da Covid-19 e, até o momento contabiliza 44 óbitos desde que iniciou a pandemia em março de 2020.

Um dado importante junto ao Cartório de Registro Civil de Alegrete é quantidade do número de óbitos nos anos de 2019 e 2020. No comparativo, no ano anterior a pandemia, o número de mortes aqui no Município foi maior.

Ou seja, conforme dados do Cartório, em 2019 morreram 675 alegretenses. Já no ano de 2020, foram registrados 625 óbitos, em um ano marcado pela pandemia em que morreram 35 pessoas vítimas da Covid-19 aqui na cidade. Nos primeiros dias de janeiro, deste ano, foram contabilizados 9 óbitos pela mesma causa.

Já em relação ao número de nascimentos, a oficial substituta Cibele Kummer Siuza informa que em 2019 foram 938 registros contra 859 alegretenses nascidos no ano em 2020.

Vera Soares Pedroso