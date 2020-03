Crédito Mulher e Crédito Consumo: contribuição para o bem-estar de quem faz a diferença

Linhas de crédito da Imembuí Microfinanças trazem vantagens para a área da saúde e disponibilizam capital para o consumo consciente

No mês dedicado às mulheres, nada melhor que proporcionar benefícios e alternativas ao público feminino. Por isso, a Imembuí Microfinanças oferece crédito com vantagens para diferentes demandas. São as linhas Crédito Mulher – Saúde e Beleza e a Crédito Consumo.

O Crédito Mulher – Saúde e Beleza é uma das novidades da Imembuí. Criado com o objetivo de promover melhorias para a saúde das mulheres, o valor adquirido pode ser utilizado para o pagamento de diferentes despesas da área, como consultas médicas, cirurgias reparadoras ou estéticas, partos, exames, tratamento odontológico e outros. A intenção é investir na saúde e proporcionar o cuidado e o bem-estar para este público.

Benefício para todas

Com um limite de até R$ 10 mil, a nova linha de crédito pode ser parcelada em até 24 vezes. A grande vantagem é que ela não é uma linha exclusiva para mulheres empreendedoras. Ela está disponível para todos os públicos: mulheres com emprego fixo e carteira assinada, aposentadas, pensionistas e assalariadas em geral.

Para ter acesso ao crédito, é necessário ser maior de 18 anos e há, também, a exigência de ser solicitado um avalista com renda compatível ao limite utilizado.

Crédito Consumo

Já o Crédito Consumo é uma linha pensada para reforçar o orçamento familiar e trazer um alívio às atividades do cotidiano. Como ele não tem uma finalidade única, pode ser utilizado pelo cliente para qualquer demanda, como às relacionadas à moradia, aquisição da carteira de motorista, compra de bens de consumo duráveis, capacitação profissional, entre outros. A única orientação é que o crédito seja aplicado de forma consciente pelo usuário.

O valor mínimo do crédito é de R$ 500, podendo chegar a até R$ 3 mil, conforme a demanda. Podem adquirir a linha pessoas físicas com emprego fixo, trabalhadores com carteira assinada, aposentados, pensionistas e trabalhadores assalariados em geral.